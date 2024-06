A24 divulga trailer final do filme ‘MaXXXine’ Nesta quarta-feira (5), o estúdio A24 divulgou o trailer final do filme MaXXXine protagonizado por Mia Goth. “A ambiciosa Maxine (Mia Goth) é a única sobrevivente de um terror vivido na zona rural do Texas e agora segue seu caminho para Los Angeles. Vinda da indústria de filmes adultos, seu plano é se tornar uma […]

