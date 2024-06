Marcelo de Assis Simone relança o clássico ‘Pedaços’, de 1979, em vinil creme opaco

Pedaços , o álbum clássico da cantora Simone lançado originalmente em 1979 pela EMI-Odeon, está sendo relançado em uma edição especial em vinil creme opaco que já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 189,90 .

O disco é um dos trabalhos de maior destaque de Simone , sendo considerado uma de suas maiores obras-primas. Seu conteúdo reúne algumas das maiores pérolas já lançadas na MPB.

A capa de Pedaços apresenta Simone nua, como uma forma de declaração do poder feminino e da sensualidade. O apelo fotográfico veio de encontro com um momento de revolução feminina no Brasil.

A faixa que conquistou notoriedade pública neste disco foi a incrível interpretação de Começar de Novo , uma canção escrita por Ivan Lins e Vitor Martins , que se tornou icônica ao figurar na abertura da série Malu Mulher , veiculada na época pela Rede Globo .

Outras faixas que se tornaram verdadeiros sucessos de Pedaços foram Condenados (Fátima Guedes) e Sob Medida (Chico Buarque), além de Tô Voltando (Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro) e Cordilheira (Sueli Costa e Paulo César Pinheiro).

Confira o conteúdo completo de Pedaços, da cantora Simone:

Lado A

1 – Começar de novo (Ivan Lins/ Vitor Martins)

2 – Sob medida (Chico Buarque)

3 – Povo da raça Brasil (Milton Nascimento/ Fernando Brant)

4 – Condenados (Fátima Guedes)

5 – Cordilheira (Sueli Costa/ Paulo César Pinheiro)

6 – Outra vez (Isolda)

Lado B

1 – Vento Nordeste (Sueli Costa/ Abel Silva)

2 – Saindo de mim (Ivan Lins/ Vitor Martins)

3 – Tô voltando (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro)

4 – Itamarandiba (Milton Nascimento/ Fernando Brant)

5 – Pedaço de mim (Chico Buarque)