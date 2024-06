Marcelo de Assis Selena Gomez e o que ela pensa sobre turnês

A cantora pop Selena Gomez resolveu falar o que pensa sobre turnês .

Para ela, estar nos palcos de diversos lugares é uma experiência “drenante”.

Isso não exclui a felicidade da artista em estar com os seus fãs.

“Nada me deixa mais feliz do que estar 90 minutos com os meus fãs e apenas comemorando juntos”, disse a hitmaker de Lose You To Love Me à revista TIME .

Porém, realizar uma nova turnê deixa Selena Gomez dividida .

Ela ainda explicou que realizar turnês pode ser algo que desgasta física e emocionalmente do que muitas pessoas possam imaginar.

“É muito desgastante emocionalmente para mim. E então você percebe que está cercado por um monte

de pessoas que você está pagando” , revelou a cantora em entrevista.

Em tempo: Selena fez uma revelação em 2020 onde explicou que foi diagnosticada com transtorno bipolar .

E talvez isso esteja pesando em sua decisão sobre realizar grandes turnês.

Além disso, ela tem investido em sua carreira de atriz, integrando o elenco de Only Murders in the Building , algo que se tornou positivo para a vida de Selena , pois ela descobriu que muitas pessoas passam por experiências semelhantes a ela.

Isso fez com que ela tivesse a percepção de que não estava sozinha, como se sentia inicialmente.

“Quando você começa a compartilhar um pouquinho, você percebe o quanto você está menos sozinho e como muitos de nós somos mais parecidos do que diferentes”, concluiu Selena Gomez em um debate ao TIME100 Summit , realizado recentemente em Nova York (EUA).