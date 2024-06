Marcelo de Assis Sabrina Carpenter lança ‘Short N’Sweet’ em picture disc

A estrela pop Sabrina Carpenter está lançando uma edição especial em vinil picture disc de seu sexto álbum de estúdio Short N’Sweet , que já está em pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

Com um álbum de ouro e vários singles de platina, não é de admirar que Espresso , o single de estreia de Short N’Sweet , tenha tudo: letras que fazem você rir e chorar e composições que fazem você desejar ter pensado em primeiro.

Previsto para ser lançado em 23 de agosto de 2024 pela Universal Music , via Island Records , Short N’Sweet chega em um momento especial de Sabrina Carpenter , depois que ela fez sucesso ao abrir os show da The Eras Tour de Taylor Swift , que passou pelo Brasil no último ano.

Confira o produto: