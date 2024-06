Reencontro do elenco da novela ‘A Viagem’ é cancelado Para comemorar os 30 anos de exibição da novela A Viagem, o Canal Viva, anunciou um reencontro do elenco, porém a produção foi cancelada. De acordo com o site Notícias da TV, os atores Christiane Torloni e Antonio Fagundes teriam recusado o cachê de R$ 10 mil oferecido pela emissora. “O combinado com a produtora […]

