Paul McCartney pode voltar a se apresentar no Brasil em 2024 O cantor Paul McCartney pode voltar no final do ano, no Brasil, para se apresentar no país. De acordo com o Splash, do UOL, o ex-Beatle deve passar por cidade(s) que não incluiu na rota de seus shows em 2023. Vale lembrar que entre novembro e dezembro de 2023 Paul McCartney fez oito shows no […]

