Luan Santana se pronuncia em rede social: “Estou bem” Na última segunda-feira (3), o cantor Luan Santana usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer as mensagens que recebeu após sentir um mal-estar no último sábado (1). “Tô bem galera! Coração zerado! obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas! À galera de Divinopolis MG muito obrigado por tanto amor! em […]

