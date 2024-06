The Music Journal Brazil Eminem deve liderar parada britânica por ‘Houdini’

O rapper Eminem está muito próximo de conquistar seu primeiro single número 1 em 4 anos .

Estamos falando de Houdini , o lançamento mais recente do cantor que tem tido excelente performance nas plataformas digitais.

A expectativa é que Eminem alcance o topo da Official Singles Chart nesta sexta-feira (7), superando o megahit Espresso de Sabrina Carpenter .

Eminem , um dos grandes expoentes do rap mundial, liderou a parada de singles do Reino Unido pela última vez em 2020, juntamente com Godzilla e o falecido cantor Juice WRLD .

Ele deve lançar o álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ainda neste ano, com produção de Dr. Dre e Luis Resto .