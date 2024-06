Cyndi Lauper anuncia primeiras datas de turnê de despedida Na última segunda-feira (3), a cantora Cyndi Lauper anunciou as primeiras datas de sua última turnê. A Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour começa em outubro. Com estreia confirmada em Montreal no Canadá, os shows seguem até dezembro por cidades dos Estados Unidos. Vale lembrar que Cyndi cantará no dia 20 de setembro no […]

