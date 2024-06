Adele critica fã por grito homofóbico em show nos EUA A cantora Adele se irritou com um fã durante sua residência em Las Vegas por conta de um grito homofóbico. A hitmaker de Rolling In The Deep, que se apresentava no Caesars Palace’s Colosseum no último sábado (1), foi surpreendida por um espectador da plateia que gritou “orgulho é uma m****”. Em imagens obtidas pelo […]

