The Music Journal Brazil Padre Marcelo Rossi lança ‘A Casa é Sua’ com Simone Mendes

Padre Marcelo Rossi lançou nesta quinta-feira (31) a inédita faixa colaborativa A Casa é Sua , que conta com a participação da cantora Simone Mendes . O single, que é parte integrante de Amorização , o novo álbum do sacerdote, já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

A Casa é Sua também vem acompanhada de um lyric video já disponível no canal oficial do padre no YouTube .

Segundo o sacerdote, o objetivo dessa música, assim como de todo o projeto, é levar amor, transbordar amor: “Em um mundo que destila ódio, que a gente possa curar corações. Com certeza, com essa música e a participaçao da Simone, nós vamos surpreender e converter corações para Jesus”, reflete.

A canção chegou até Padre Marcelo em 2018 e foi mostrada a ele e a seu pai: “Na hora nos olhamos e entendemos que essa música era a cara do Santuário. Quanto mais eu ia ouvindo e cantando, mais eu me ia me apaixonando, principalmente pelo começo dela: Você é bem vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. O refrão é forte também, mas a entrada tem um poder enorme, porque é um convite verdadeiro” , conta.

Para o padre, a forma como foi produzida deixou a música em forma de oração: “Ela é oracional e vai levar as pessoas, de fato, abrirem às portas. Nós somos o templo de Deus, nós somos a Igreja viva”, finaliza.

Em dezembro deste ano, Padre Marcelo Rossi completará 30 anos de sacerdócio . Desde 2018, ele não grava um projeto musical e este será um ano especial, não só para o padre, como também para os seus fiéis e seus mais de 9,5 milhões de seguidores no Instagram .

Confira: