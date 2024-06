Madonna comemora 93 anos do pai e compartilha fotos raras No último domingo (2), a cantora Madonna comemorou os 93 anos de seu pai, Silvio Ciccone e compartilhou fotos raras de sua infância. “Para o melhor pai: feliz 93 anos, Silvio! Parabéns por andar na montanha-russa da vida com humor e sanidade intactos! Obrigada por compartilhar o seu mantra de vida comigo, que é: “vou […]

