Luísa Sonza responde fã que pediu foto em show: “Vai curtir” Na última sexta-feira (31), a cantora Luísa Sonza se apresentou na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, com a sua turnê Escândalo Íntimo. Uma conversa com um fã viralizou nas redes sociais. Ao pedir uma foto com ela, recebeu uma resposta inusitada da cantora, que pediu a ele que guardasse o celular. “Eu não, vai […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Luísa Sonza responde fã que pediu foto em show: “Vai curtir”