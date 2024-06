The Music Journal Brazil Leigh-Anne lança ‘No Hard Feelings’, seu primeiro EP solo

A cantora pop Leigh-Anne lança nesta sexta-feira (31) o seu primeiro EP solo, intitulado No Hard Feelings , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records .

Escrito junto com Khris Riddick (SZA, Ariana Grande), Danja (Britney Spears, MIA, Mariah Carey) e Tayla Parx (Ariana Grande, Justin Bieber, Normani), entre outros, o EP de estreia de Leigh-Anne é uma exploração cativante do amor. Combinando habilmente suas raízes bajan e jamaicana com influências contemporâneas de R&B , o projeto de cinco faixas destaca vários capítulos do amor e relacionamentos, apresentando as músicas recentemente lançadas Forbidden Fruit , uma canção sensual com influência de reggae, e Stealin’ Love , uma faixa R&B crua e sincera que explora o lado mais sombrio do amor.

Sobre No Hard Feelings , Leigh-Anne afirma: “Eu criei este EP para que meus fãs se sintam mais próximos de mim e para dar a todos uma melhor compreensão da artista solo que quero ser. Cada faixa reflete um humor diferente. Então, não importa como você esteja se sentindo, há algo aqui para você. É honesto, pessoal e estou muito animada que agora isso é de vocês”.

No próximo mês, Leigh-Anne fará um show intimista em Londres com ingressos esgotados em minutos. Essa apresentação solo de estreia será uma das primeiras oportunidades para os fãs ouvirem a nova música da cantora, OMG , ao vivo.

Ouça o álbum No Hard Feelings :