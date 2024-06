Kehlani lança videoclipe e demonstra apoio à Palestina Na última sexta-feira (31), a cantora Kehlani lançou o clipe da faixa Next 2 U e demonstrou apoio à Palestina. “Como artista, eu estava nervosa. aterrorizada. preocupada depois de perder tanto do que eu valorizava para um álbum em que trabalhei incrivelmente duro para minha humanidade, junto com a maravilha paralisante de que música é […]

