Mayra Dugaich Ice-T critica celibato de Lenny Kravitz: “Coisa esquisita”

Na última quinta-feira (30), o rapper Ice-T criticou Lenny Kravitz após ele afirmar ser celibatário.

“9 anos sem sexo? Que besteira. Esquisito”, postou em seu X, porém apagou a postagem logo depois.

Vale lembrar que Lenny Kravitz contou ao The Guardian que está sem sexo há nove anos. Sua decisão foi baseada por não estar em um relacionamento sério até então.

“Soa estranho pra mim. Eu adoro transar. Muito.”, respondeu Ice-T a um seguidor no X.

“Eu me acostumei muito com os meus hábitos, com a minha maneira de viver”, revelou Lenny Kravitz.