Após mal-estar, Luan Santana repousa em casa, diz assessoria No último sábado (1), o cantor Luan Santana teve um mal-estar e precisou cancelar o show que faria em Divinópolis, Minas Gerais. No último domingo (2), a equipe de Luan Santana se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com a assessoria do cantor, ele se sentiu “indisposto e febril” na terça-feira (28) e foi ao […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Após mal-estar, Luan Santana repousa em casa, diz assessoria