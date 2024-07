O cinema abre portas não apenas para a fama, mas para a riqueza. E existem atrizes que ultrapassaram os holofotes, acumulando verdadeiras fortunas, através de empresas e investimentos, transformando suas carreiras em impérios financeiros. Reprodução: Flipar

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022, está em uma disputa judicial com a viúva da cantora, Wilma Petrillo, pelo acesso à herança da artista, avaliada entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. Gal deixou a maior parte de seus bens, incluindo uma mansão em São Paulo e imóveis no Rio de Janeiro, para Gabriel. Após a morte de Gal, Petrillo foi nomeada inventariante dos bens e solicitou na Justiça o reconhecimento de sua união estável com a cantora, o que lhe garantiria 50% do patrimônio. Gabriel, agora com 18 anos, decidiu contestar essa decisão, contratando advogadas para argumentar que Petrillo era apenas empresária de Gal e madrinha dele. Reprodução

Além disso, Gabriel acusa Petrillo de coação física e psicológica, afirmando que se sentia "encurralado" por ela, já que moravam na mesma casa e ele não tinha acesso ao dinheiro da família. Em sua petição, Gabriel relata que, enquanto ainda era menor de idade, Petrillo lhe administrou medicamentos controlados, o que o abalou ainda mais. O jovem busca reverter a decisão primária da Justiça, argumentando que o relacionamento amoroso entre Gal e Petrillo aconteceu há muitos anos e que não se caracterizava como uma união estável no momento da morte da cantora. Reprodução

O site Wealthy Gorilla publicou recente levantamento que aponta a atriz Jami Gertz como a mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 3 bilhões de dólares. Ela atuou como coadjuvante em vários sucessos dos anos 80 e 90, como Gatinhas e Gatões(1984), Garotos perdidos (1987) e Twister (1996 - foto). Reprodução: Flipar

Aos 58 anos, ela é sócia do marido, o bilionário Antony Ressler, com quem está casada há 35 anos. Eles têm as duas maiores empresas de investimento do mercado americano e ações em time de beisebol, além do time de basquete Atlanta Hawks. Reprodução: Flipar

Assim como Gertz, outras estrelas do cinema mundial chamam atenção não apenas pelas atuações, mas também pelas cifras impressionantes, conquistadas com o sucesso em empreendimentos. Veja algumas. Reprodução: Flipar

Mary-Kate e Ashley Olsen- As irmãs são conhecidas desde os 9 meses de idade. Elas participaram de Três é Demais, sucesso das décadas de 80 e 90. As duas se revezavam na pele da personagem Michelle, segredo que foi mantido por muitos anos pela produção da série. Reprodução: Flipar

Versátil na carreira artística, Alba não fez diferente no lado empresarial. É cofundadora da Honest Company, empresa de produtos domésticos eco-friendly, com público alvo de grávidas e mães. Sua fortuna gira em torno de 350 milhões de dólares. Reprodução: Flipar

Drew Barrymore- Um rosto conhecido desde criança e oriunda de família com grandes estrelas, a atriz tem em seu currículo vários filmes e séries de sucesso, como E.T. - O Extraterrestre (1982), Pânico (1995), e a franquia As Panteras (2001 e 2003). Reprodução: Flipar

Ela tem uma fortuna estimada em 145 milhões de dólares, devido a investimentos em ações, imóveis e na marca de cosméticos Flower Beauty by Drew. Reprodução: Flipar

Jennifer Aniston- A eterna Rachel Green, do sitcom Friends, é descendente de gregos e italianos. Nascida em 11/2/1969, teve o primeiro papel de destaque na comédia Ferris Bueller (1990). Faz muitos filmes leves, como Esposa de Mentirinha e Todo Poderoso (2003). Reprodução: Flipar

Foi referência em cabelos nos últimos 30 anos, criando uma empresa de produtos capilares em 2021, a Lolavie, e fez parceria com a marca Credo, de produtos naturais. Seu império chega a 1,6 bilhão de dólares. Reprodução: Flipar

Gwyneth Paltrow- Filha de um diretor e uma atriz do cinema, começou cedo a carreira. Hook (1991) foi uma de suas primeiras atuações. Ela se destaca como Pepper Potts nos filmes do Homem de Ferro. Ganhou Oscar em 1998 como Melhor Atriz por Shakespeare Apaixonado. Reprodução: Flipar

Gwyneth fundou a empresa Goop Lab em 2005, especializada em estilo de vida pra mulheres. Foi criticada pela comunidade científica e absolvida em alguns processos. Mas a Goop continuou rentabilizando pra sua CEO. Paltrow tem fortuna estimada de 250 milhões de dólares. Reprodução: Flipar

Reese Witherspoon- A premiada atriz, diretora e empresária nasceu em 22/3/ 1976, iniciou sua carreira na adolescência e despontou em sucessos como Segundas Intenções (1999), Legalmente Loira (2001) e Johnny Reprodução: Flipar

Sarah Jessica Parker- Dizem que a atriz está por toda a cidade de Nova York, tamanha a quantidade de empreendimentos em que está envolvida. Começou a carreira num pequeno papel na Brodway. Ganhou fama mundial como a Carrie, em Sex and the City. Reprodução: Flipar

Sarah usou o capital que ganhou com a fama para fundar empresas de sucesso e sua fortuna hoje é avaliada em 150 milhões de dólares. Ela lançou a marca de perfume Lovely, a marca de sapatos SJP e o selo de vinhos Invivoxsjp. Reprodução: Flipar

Jennifer Lopez- A versatilidade da atriz e cantora é invejável. Nascida em 24 /7/1969, em Nova York, teve infância simples no bairro do Bronx. Despontou como atriz, sempre aliando a beleza ao talento, tanto no cinema como no palco. Reprodução: Flipar

A trajetória como dançarina e cantora trouxe muita rentabilidade. J.lo decidiu expandir seus negócios e hoje possui uma linha de perfumes, a linha de beleza Jlo Beauty e um restaurante em Los Angeles. Estima-se que sua fortuna esteja em 400 milhões de dólares. Reprodução: Flipar