Depois de uma passagem pela Acadêmicos do Grande Rio, enfim, conquistou o título com a Estácio de Sá, em 1992, com um enredo sobre o modernismo brasileiro. Cinco anos depois, voltou a vencer a elite do carnaval carioca, desta vez com a Unidos do Viradouro, logo em sua estreia, com o enredo "Trevas, luz, a explosão do universo", de Joãosinho 30.