Aline Wirley e Igor Rickli celebram guarda provisória dos filhos adotivos

Igor Rickli presenteou seus seguidores com um vídeo emocionante ao lado da família. O ator fez um passeio com a esposa Aline Wirley, o primogênito Antônio Caramelo e as duas crianças que estão em fase de adaptação para serem adotados pela família.