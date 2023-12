Maquiador revela: Bradley Cooper usou 137 próteses no filme ‘Maestro’

A magia do cinema faz com que os espectadores vibrem com cenas, enredos e efeitos especiais eletrizantes de Hollywood. Para interpretar o lendário Leonard Bernstein, no filme 'O Maestro', Bradley Cooper contou com a colaboração do especialista em efeitos de maquiagem Kazu Hiro e está cotado para a disputa do Oscar.