Tom Hardy: Durante as filmagens de "Mad Max: A Estrada da Fúria" (2015), ele e Charlize Theron tiveram desentendimentos. Embora Theron tenha reconhecido que exagerou com o ator, Hardy já admitiu que não é fácil trabalhar com ele. Há rumores de que Hardy saiu na mão com o diretor Alejandro González Iñárritu nas filmagens de "O Regresso" (2015).