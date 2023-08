Antes de ser conhecido como “Rei do Pop”, Michael Jackson formou a banda de R&B e Soul dos EUA com 4 irmãos: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Randy. Em 1974, o grupo chegou a São Paulo para curta temporada de shows, cantando “ABC”, “Never Can Say Goodbye”, “I'll Be There” e “I Want You Back”, entre outras.