Pertencente ao Grupo Bloch, a TV Manchete foi de grande destaque no cenário nacional com a transmissão de dezenas de telenovelas e de eventos esportivos do mais alto nível, como os Jogos Olímpicos de 1984 e a Copa do Mundo de 1986. Foi encerrada em 1999 devido a vários fatores, como falha na gestão, atrasos de salários e queda na audiência.