Luan Santana tem outras, como "Química do Amor", com Ivete Sangalo, em 2011. Já em 2017, ele fez "Mesmo Sem Estar", com Sandy. Em 2019, o cantor lançou "Vingança", com MC Kekel, e "Juntos", com Paula Fernandes. Em 2020, ele lançou "Sofrendo Feito um Louco", com Léo Santana e Olodum.