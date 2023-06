Paul McCartney foi o primeiro e único dos Beatles a se apresentar no Super Bowl, em 2005. Ele cantou as famosas Drive My Car” e “Get Back” fazendo um show de muito sucesso. No final, o público fez coro com "Hey Jude". Como costuma fazer, ele se dividiu entre vocal e piano. Paul McCartney foi o primeiro e único dos Beatles a se apresentar no Super Bowl, em 2005. Ele cantou as famosas Drive My Car” e “Get Back” fazendo um show de muito sucesso. No final, o público fez coro com "Hey Jude". Como costuma fazer, ele se dividiu entre vocal e piano.