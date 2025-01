Pedido de Casamento inusitado marca estreia do BBB 25 A estreia do BBB 25 foi marcada por uma situação inesperada durante o anúncio da dupla vencedora da votação para entrar na casa. Entre Guilherme e Joselma, Joseane e Cléber (mãe e filho) e Paula e Nicole (mãe e filha), o apresentador Tadeu Schmidt declarou os vencedores, mas acabou encerrando o programa sem perceber que […]O post Pedido de Casamento inusitado marca estreia do BBB 25 apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Pedido de Casamento inusitado marca estreia do BBB 25