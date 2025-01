Google Noticias Luan Santana encanta seguidores com momento de ternura ao lado da filha, Serena

Luan Santana, um dos maiores nomes da música sertaneja, derreteu os corações dos fãs ao compartilhar um registro emocionante com sua filha recém-nascida, Serena. Na publicação nas redes sociais, o cantor aparece deitado ao lado do bebê, fruto de seu relacionamento com a influenciadora e designer de moda Jade Magalhães. A imagem, que mostra pai e filha em um momento de descanso, destacou o lado carinhoso e dedicado do cantor como pai.

O nascimento de Serena

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em São Paulo, trazendo muita alegria ao casal. Durante a gestação, Luan Santana não escondeu a empolgação com a chegada da filha e compartilhou momentos dessa nova fase com seus fãs.

A história de amor entre Luan Santana e Jade Magalhães começou em 2008, mas os dois se separaram em 2020. A reconciliação veio em fevereiro de 2024, e, em julho do mesmo ano, eles anunciaram a gravidez, surpreendendo e encantando o público. Desde o nascimento de Serena, o casal tem compartilhado registros cheios de afeto, mostrando a felicidade de viver essa nova etapa juntos.

Paternidade dedicada

Apesar de uma agenda repleta de compromissos, Luan Santana tem mostrado que sua prioridade é aproveitar cada momento com a filha. O cantor tem conciliado shows e gravações com o tempo dedicado a Serena, garantindo estar presente em cada detalhe da vida da pequena.

Amigos próximos relatam que Luan Santana é um pai extremamente dedicado, participando das tarefas diárias e dividindo as responsabilidades com Jade. “Ele sempre sonhou em ser pai, e agora está vivendo esse sonho intensamente”, revelou uma fonte próxima.

Reação nas redes sociais

A publicação de Luan Santana ao lado de Serena rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários carinhosos. Fãs e amigos do casal elogiaram a cena de ternura, destacando o quanto o cantor está realizado nessa nova fase. Jade Magalhães, mãe da pequena, também comentou no post com a frase: “Muito amor” e emojis de coração, reforçando a sintonia do casal.

Luan Santana tem emocionado o público não apenas com sua música, mas também com a maneira como está vivendo a paternidade. Serena, por sua vez, já se tornou a estrela das redes sociais do cantor, encantando os fãs e mostrando que o amor da família está em seu melhor momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EGOBrazil (@egobrazil)

O post Luan Santana encanta seguidores com momento de ternura ao lado da filha, Serena apareceu primeiro em EGOBrazil.