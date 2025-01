Renato Cipriano Cantor Leandro Borges escolhe Orlando para seu destino de férias

Leandro Borges é um dos maiores fenômenos da música gospel na atualidade. Seus vídeos ultrapassam a marca de 1 bilhão de vizualizações somente no YouTube, e seu nome está entre a lista de cantores cristãos mais ouvidos em todo o mundo nas plataformas de música.

No último dia do ano de 2024 ele embarcou para uma viagem de 10 dias com destino para Orlando na Flórida onde tem aproveitado para visitar os parques da Universal Studios e Walt Disney World colecionando momentos especiais entre a familiares e os amigos em especial a musa gospel Sarah Beatriz e também a influencer Anastacia Nascimento .

“É incrível poder vivenciar todos esses momentos!”, declara Leandro ao sair da atração na Universal Studios.

A sua atração favorita no parque Island of Adventure fica por conta da Montanha Russa Velocicoaster já na Disney ele sempre que visita faz questão de realizar os brinquedos Guardiões da Galáxia no Epcot e o simulador do Avatar Flight of Passage no Animal Kingdom.

Leandro Borges possui 5 álbuns lançados e premiados com disco de ouro, platina e diamante, e um DVD ao vivo que teve sua canção de trabalho “Deus e eu” na lista das 50 virais do Brasil.

O artista catarinense é conhecido como um prodígio, pois iniciou sua carreira compondo aos 10 anos de idade para diversos cantores em território nacional e internacional. A repercussão de suas músicas em toda a América Latina foi tão grande que o levou a lançar um projeto exclusivo em Espanhol que resultou em uma turnê mundial que incluiu 23 Países. Sua discografia está entre as mais premiadas dos últimos anos no segmento gospel, e sua musicalidade ganha destaque pela sua maneira única de compor, produzir e interpretar suas canções, o que o faz colher frutos de uma carreira ainda jovem, porém já consolidada.

