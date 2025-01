Tiago Ghidotti 5 Cuidados essenciais na compra de um imóvel de Alto Padrão

Gabriela Pereira , especialista em Direito Imobiliário de alto padrão , explica os cuidados necessários para uma aquisição segura no mercado imobiliário de alto padrão.

Adquirir um imóvel de alto padrão é um passo significativo que requer planejamento e uma análise criteriosa para evitar prejuízos financeiros e transtornos futuros. De acordo com dados da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário , imóveis a partir de R$ 1,5 milhão bateram recorde de vendas no país no primeiro semestre deste ano, com 5,7 mil unidades comercializadas — 10,6% acima do volume de igual período em 2023. Esses números constam no estudo “ Mercado Imobiliário Nacional — 1º Semestre 2024 ”, realizado pela consultoria Brain — Inteligência Estratégica, e demonstram o aumento expressivo na procura por propriedades que combinam sofisticação, localização privilegiada e infraestrutura moderna.

Entretanto, esse segmento também exige cuidados redobrados. Gabriela Pereira , especialista em Direito Imobiliário de alto padrão , alerta: “Muitos clientes acreditam que apenas a assessoria da imobiliária ou incorporadora é suficiente, mas a realização da consultoria jurídica imobiliária é essencial. Um advogado especialista analisará toda a documentação do imóvel e dos seus vendedores, garantindo maior segurança jurídica e evitando prejuízos financeiros.”

Os Principais Cuidados na Aquisição de um Imóvel de Alto Padrão

1. Verificação Documental

Antes de fechar qualquer negócio, é fundamental analisar o histórico do imóvel, dos vendedores e verificar sua regularidade documental. Gabriela Pereira destaca: “Certidões negativas de ônus reais, busca por dívidas do imóvel e dos vendedores, além da confirmação de que não existem impedimentos legais, são etapas indispensáveis.”

2. Contrato Bem Elaborado

Um contrato claro, bem redigido e personalizado para o caso do cliente é essencial para evitar riscos financeiros. Cláusulas que protejam ambas as partes devem estar bem definidas. Segundo Gabriela, “é necessário assegurar que todas as obrigações e direitos estejam devidamente previstos, com multas registradas no caso de descumprimento.”

3. Consultoria Especializada

A contratação de profissionais especializados é um diferencial importante para garantir fluidez e tranquilidade em todo o procedimento. A avaliação de questões tributárias e a verificação da situação registral são medidas que asseguram que o bem não seja objeto de litígios futuros.

4. Inspeção do Imóvel

Avaliar a estrutura física e a localização é imprescindível. Além disso, certifique-se de que o imóvel atende às suas necessidades em termos de conforto, segurança e funcionalidade.

5. Due Diligence Imobiliária

Este procedimento jurídico detalhado envolve a análise de todos os aspectos legais, financeiros, mercadológicos e estruturais do imóvel. Ele antecipa problemas e assegura que o comprador tome a melhor decisão possível.

Um Investimento que Exige Planejamento

Para Gabriela Pereira , comprar um imóvel de alto padrão vai além de um sonho: é uma decisão financeira e patrimonial de longo prazo. “Um acompanhamento jurídico é o melhor investimento que você pode fazer. Ele oferece segurança e tranquilidade para realizar a transação com plena confiança”, afirma a advogada.

Com o mercado de alto padrão em plena ascensão, seguir essas orientações pode fazer toda a diferença para garantir uma aquisição segura e bem-sucedida.

