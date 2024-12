Renato Cipriano José Augusto e Alcione na Via Music Hall

No próximo dia 27 de dezembro (6ª feira), a Via Music Hall recebe dois gigantes da música popular brasileira, a “Marrom” Alcione e o cantor José Augusto , a partir das 21hs, em dois shows completos.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e uma voz inconfundível, o cantor e compositor José Augusto, promete uma apresentação repleta de memórias e emoções em uma noite única, que será eternizada através de suas músicas.

A nova turnê “Histórias em Canções – 50 anos” é um projeto grandioso de celebração e traz a direção musical assinada por José Augusto, com os arranjos impecáveis de Caíque Rocha e direção geral da LC Entretenimento.

O cantor afirma não apenas relembrar os sucessos que marcaram sua trajetória, mas também trazer um toque especial ao apresentar músicas que ele interpretou de outros artistas, bem como aquelas que foram eternizadas por intérpretes que celebraram suas composições.

Com a experiência do artista, ele garante no setlist, desde o sucesso “Chuvas de Verão” até a emblemática “Evidências”. Podemos destacar também as músicas: Separação, Indiferença, Sábado e Fantasias, transformando cada melodia e revelando histórias por trás de cada canção. Além dos sucessos consagrados, José Augusto também promete surpresas e novidades durante o show, com as canções: “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, composição do amigo Moacir Franco, e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, sucesso de Roberto Carlos.

José Augusto

José Augusto é um cantor e compositor carioca, reconhecido por sua contribuição significativa à música romântica no Brasil e no exterior. Com uma carreira notável e uma legião de fãs, o artista continua encantando o público com sua voz envolvente e suas letras profundas.

“Histórias em Canções – 50 anos” é a mais recente expressão de sua paixão pela música, em uma turnê que promete emocionar e inspirar. Suas canções e sua presença cativante no palco fazem dele uma referência incontestável na música romântica brasileira.

Ao completar 50 anos de uma vitoriosa trajetória em 2022, Alcione prepara uma série de eventos comemorativos com o propósito, exclusivo, de celebrar esse antológico meio século de dedicação e amor à Música. Além das turnês pelo Brasil e exterior, que serão um revival de sua carreira, a artista gravou um projeto audiovisual no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com seus principais hits.

Para resumir uma trajetória tão longeva vale reafirmar que os domínios da Marrom extrapolam fronteiras. A intérprete já se apresentou pelos cinco continentes, em mais de 36 países, nos principais festivais e casas de espetáculos internacionais. Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Israel, Japão, Angola, França, Moçambique, Inglaterra, Itália, Argentina, Chile, Uruguai, e até mesmo na antiga União Soviética. E isso antes mesmo da Perestroika, da abertura, por países que são hoje a Lituânia, Estônia, Ucrânia e Rússia.

A maranhense, criada ouvindo os grandes cantores da época, nacionais e internacionais, sempre transitou entre os variados gêneros e estilos musicais: samba, jazz, bolero, reggae, e canções românticas. E apesar de ser tratada como sambista, adora gravar e interpretar o que lhe convém e emociona. E a galeria de hits é imensurável: “Não Deixe o Samba Morrer” (uma espécie de hino para os sambistas), “O Surdo”, “Sufoco”, “Nem Morta”, “Você Me Vira a Cabeça”, “A Loba”, “Meu Ébano”, “Mulher Ideal”, “Garoto Maroto”, “Estranha Loucura”, dentre as dezenas de sucessos.

José Augusto e Alcione na Via Music Hall

Local: Via Music Hall

Dia: 27.12.2024 (Sexta)

Hora: 21h abertura da casa – Primeiro show previsto para 23:00hs

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Capacidade: 4.500 pessoas

Faixa etária: 18 anos

Preço: Ingressos a partir de R$40,00

Mais informações: www.viamusichall.com.br

