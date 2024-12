Tiago Ghidotti André Fernandes realiza Virada no Allianz Parque

O Vira Brasil’25 será realizado no icônico Allianz Parque , que já recebeu algumas das maiores turnês do mundo. Agora, o estádio será transformado para acolher uma experiência singular, marcada por muita música, reflexão e alegria. Os organizadores têm como objetivo proporcionar ao público uma virada épica, promovendo momentos de louvor e adoração em um ambiente familiar e acolhedor.

Organizadores

A realização do evento está nas mãos do André Fernandes , uma das pastores e maiores evangelistas do Brasil, conhecida por seu impacto na vida de muitas famílias e pelas cruzadas incendiários. Idealizado por André Fernandes , o Vira Brasil’25 reflete sua visão de unir música, fé e experiências transformadoras. A igreja tem uma trajetória de sucesso na organização de eventos que combinam espiritualidade e grandes produções, proporcionando momentos inesquecíveis ao público.

Principais Atrações

O Vira Brasil’25 contará com a presença de artistas renomados da música gospel e outros convidados especiais, que levarão ao palco suas vozes e talentos para celebrar essa virada com louvor. Entre os nomes confirmados André Fernandes, Quezia Cadimo, Alpha Music, Isaías Saad, FHOP Music, Eli Soares, Sued Silva, Victor Hugo, Ana Nóbrega, Ronny Oliveira e Tiffany Hudson da Elevation Worship. Além desses artistas, muitas outras surpresas estão sendo preparadas para tornar a noite ainda mais memorável.

Experiência Inesquecível

O Vira Brasil’25 será uma oportunidade única de começar o ano com o coração cheio de esperança, cercado por boa música e em um ambiente de comunhão com Deus. Serão momentos de celebração, adoração e transformação. Com um grande palco montado no Allianz Parque, o evento proporcionará ao público uma experiência visual e sonora de alto nível, reforçando a grandiosidade e a importância desta virada de ano.

Convite para uma Virada Épica

O público está convidado a fazer parte dessa história e iniciar 2026 de forma épica. Será uma celebração com os maiores nomes da música gospel, em um evento que ficará para sempre na memória de todos os presentes. O Vira Brasil’25 – Music Festival promete ser um marco não apenas para a música cristã, mas também para a cultura e a fé no Brasil.

Data: 31 de dezembro de 2025

Local: Allianz Parque, São Paulo

Organização: Lagoinha Alphaville

Prepare-se para uma virada de ano como nunca antes!

O post André Fernandes realiza Virada no Allianz Parque apareceu primeiro em EGOBrazil .