Selton Mello sobre a vida de solteiro: "Minha vidinha boa"

Na última segunda-feira, dia 4, durante sua participação no programa “Saia Justa” , do canal GNT, Selton Mello compartilhou reflexões sobre sua escolha de permanecer solteiro, priorizando uma rotina tranquila e silenciosa.

O ator mineiro, conhecido por sua discrição, revelou que nunca teve o sonho de casar ou formar uma família e destacou estar completamente satisfeito com o estilo de vida que construiu até aqui, mesmo sem descartar possibilidades futuras.

“Pode ser que eu case, mas não é algo que eu queira ou pense. Nunca foi um sonho para mim”, confessou Selton, explicando que viver sozinho nunca foi um obstáculo à sua felicidade. O desabafo aconteceu durante um papo descontraído com as apresentadoras Sabrina Sato, Astrid Fontenelle, Luana Xavier e Larissa Luz .

Selton também falou sobre como sua visão de vida mudou ao longo do tempo. “Teve uma fase que você vai para tudo quanto é lugar, mas hoje em dia eu não quero ir para lugar nenhum. Estou cansadíssimo”, admitiu, rindo da própria mudança de comportamento.

Silêncio como privilégio

Aos 51 anos, Selton destacou que a tranquilidade e o silêncio são essenciais para sua qualidade de vida, fatores que contribuem para sua decisão de permanecer solteiro.

“O silêncio é maravilhoso. É importante para recarregar minha bateria social e reorganizar as ideias”, afirmou o ator, que interpreta Rubens Paiva no filme “Ainda Estou Aqui” .

Para Selton, viver sozinho representa uma liberdade especial. “Você vai se acostumando com a sua rotina, e isso é um problema, porque começa a gostar muito dela. É claro que estar com alguém pode ser legal, mas eu gosto dessa minha vidinha boa”, disse ele, com um sorriso.

Apesar de nunca ter se casado, o ator teve relacionamentos com mulheres famosas, como Danielle Winits , entre 1994 e 1997, e Andréa Leal , de 2000 a 2002. Ele também teve um breve affair com Luana Piovani .

No programa, Selton reforçou que sua escolha não se trata de rejeitar o amor, mas sim de valorizar o momento presente e a conexão consigo mesmo: “Estou feliz assim, e isso basta por enquanto.”

