Tiago Ghidotti ITDOC Recebe Prêmio ADEMI-RJ pelo Segundo Ano Consecutivo com o Projeto NOOK Copacabana

A ITDOC , uma das principais construtechs do Brasil, foi novamente reconhecida no prestigiado Prêmio ADEMI-RJ , que destaca as melhores práticas do mercado imobiliário. Em 2024, o prêmio homenageou o sucesso do NOOK Copacabana, um empreendimento desenvolvido em parceria com a incorporadora Performance, como um exemplo notável de inovação e eficiência no setor.

Localizado no coração de Copacabana, o NOOK oferece 47 unidades de alto padrão, que variam entre studios, gardens e coberturas, com áreas que vão de 40 a 155 metros quadrados. O projeto não apenas respeita as exigências do novo Plano Diretor do Rio de Janeiro, mas também combina sustentabilidade e design contemporâneo, alinhando-se às demandas de um mercado em constante evolução.

A ITDOC teve um papel crucial na implementação de soluções ágeis, destacando-se na rápida regularização de registros, enquanto a Performance reforçou sua reputação de excelência no desenvolvimento de projetos no mercado carioca. A parceria entre as duas empresas resultou em um planejamento financeiro criterioso, essencial para a viabilidade do empreendimento em um cenário altamente competitivo.

As unidades do NOOK foram projetadas para atrair um público que valoriza qualidade e design, além de um retorno sobre o investimento. Essa estratégia posicionou o empreendimento como um ativo imobiliário de alta liquidez e potencial de valorização, atraindo investidores em busca de oportunidades no mercado carioca.

Além do sucesso no setor imobiliário, a ITDOC expandiu sua atuação para segmentos estratégicos como shopping centers, telecomunicações e saúde, oferecendo soluções personalizadas que refletem sua capacidade de compreender as especificidades de cada mercado. A abordagem multidisciplinar da empresa, que abrange desde estudos de viabilidade técnica até a regularização urbanística, fortalece sua posição como referência na construção civil nacional.

Com a conquista do Prêmio ADEMI-RJ , a ITDOC reafirma seu compromisso com a inovação e a excelência, consolidando-se como um hub de soluções que promovem a sustentabilidade e a valorização dos projetos no Brasil.

