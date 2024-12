Renato Cipriano PromoAção promove noite mágica com show de Vanessa da Mata no Navio do Zeca Pagodinho

Na noite da última sexta-feira (06), o Navio do Zeca Pagodinho foi o palco de um espetáculo inesquecível, marcado pela performance da talentosa cantora e compositora Vanessa da Mata . Com seu estilo único e voz marcante, a artista transportou o público em uma jornada musical que explorou momentos distintos de sua carreira, revelando sua essência melódica e poética.



O show teve início com a vibrante “Boa Sorte / Good Luck”, o sucesso internacional que lançou Vanessa da Mata para o estrelato. A canção, que mescla português e inglês, estabeleceu a cantora como uma das vozes mais importantes do Brasil, e o entusiasmo do público foi evidente, cantando em uníssono.



O repertório, cuidadosamente selecionado, ofereceu um equilíbrio entre baladas intimistas e canções dançantes, garantindo a interação do público durante toda a noite. Vanessa da Mata cativou com interpretações comoventes de “Ai, Ai, Ai” e “O Seu Amor Ainda é Tudo”, músicas que fazem parte de sua trajetória e continuam a tocar corações. Sua forma singular de cantar, que transita entre a suavidade e a intensidade emocional, conquistou a plateia, entregue ao clima de encantamento criado pela artista.

Além dos clássicos, Vanessa da Mata também apresentou novas sonoridades, demonstrando a evolução de sua carreira e o amadurecimento artístico ao longo dos anos.

O show foi um presente para os fãs, que puderam testemunhar a harmonia perfeita entre a musicalidade brasileira e o talento vocal da cantora, em um ambiente acolhedor e intimista, com a vista deslumbrante do Navio do Zeca Pagodinho ao fundo.

O local, um ícone da música brasileira, se consolidou ainda mais como um ponto de encontro para grandes nomes da cena nacional ao receber Vanessa da Mata em seu palco. A noite foi uma celebração de melodias cativantes, momentos emocionantes e do poder de uma artista que se tornou um símbolo da música popular brasileira.

Com uma performance impecável e uma conexão profunda com o público, Vanessa da Mata não apenas reafirmou seu lugar no cenário musical, mas também deixou claro que, mesmo com o passar do tempo, sua música continua a tocar profundamente aqueles que têm o privilégio de vivenciá-la ao vivo. O Navio do Zeca Pagodinho, promovido pela PromoAção, mais uma vez provou ser o cenário ideal para um show de tanto talento, e os fãs certamente guardarão a lembrança de uma noite inesquecível.

Foto: Renato Cipriano / Zuleika Ferreira – Divulgação

