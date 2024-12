Tiago Ghidotti Thullio Milionário vence Forró do Ano com “Casca de Bala” e apresenta hit no Prêmio Multishow 2024

O cantor potiguar Thullio Milionário brilhou na noite desta terça-feira (03) no Prêmio Multishow 2024, realizado no Rio de Janeiro, conquistando o prêmio de Forró do Ano com seu sucesso “Casca de Bala” . A canção já ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações totais, alcançou o 7º lugar das músicas mais ouvidas no Spotify Global e foi o 9º clipe mais visto do ano no YouTube. Com tantos feitos, “ Casca de Bala ” se tornou um verdadeiro fenômeno global em 2024, consolidando ainda mais a trajetória de sucesso de Thullio.

Representando o Rio Grande do Norte com muito orgulho, o cantor também se destacou na abertura do evento, subindo ao palco juntamente com Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto . Os artistas protagonizaram uma apresentação inesquecível, embalada pelo tema “A Música Mexe com o Brasil” , celebrando a diversidade e o impacto cultural da música brasileira.

“Receber o prêmio de Forró do Ano e poder representar o meu Rio Grande do Norte no Prêmio Multishow é uma honra imensa. ‘ Casca de Bala ’ tem sido uma conquista incrível, e ver o impacto que a música tem no Brasil e no mundo me enche de gratidão.

A música é minha paixão, e saber que ela toca tantas pessoas me motiva a seguir sempre em frente. É do Nordeste, é do forró de vaquejada, é nosso!”, compartilhou emocionado.

Foto: Divulgação / Caldi

