Tiago Ghidotti Reclamações contra planos de saúde aumentam em 120%

Dra Evelise Andreassa, especialista no assunto explica os principais motivos para esse aumento

Entre 2019 (antes da pandemia) e 2023, as queixas aumentaram 120%, passando de 363 para 973 por dia, em média, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Esse cenário reflete os desafios enfrentados por muitos pacientes ao tentar obter a cobertura necessária para seus tratamentos. Diante desse contexto de crescente insatisfação, escritórios de advocacia, como o da Dra. Evelise Andreassa, têm se dedicado a lutar pelos direitos dos usuários que, por vezes, ficam desamparados.

De acordo com Evelise, grande parte das demandas atendidas pelo escritório envolve disputas contra planos de saúde, como negativas de procedimentos fora do rol da ANS, negativas de cirurgias essenciais, falta de cobertura para doenças preexistentes (CPT), cancelamento unilateral ou exclusão de beneficiários, além da dificuldade de realizar procedimentos em cidades fora do domicílio do paciente.

“Os usuários frequentemente enfrentam uma verdadeira ‘via-crúcis’ para acessar serviços que, teoricamente, deveriam ser garantidos pelo plano. Muitas vezes, o processo de autorização é lento e burocrático, comprometendo a urgência de tratamentos necessários, como cirurgias ou terapias específicas. Essa demora não apenas afeta a saúde física dos pacientes, mas também gera uma sobrecarga emocional e financeira”, afirma Evelise.

Além de lidar com os desafios impostos pelos convênios, o escritório também atua em casos relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS), como a demora no início de tratamentos para autismo, que pode comprometer o desenvolvimento das crianças, e a dificuldade em obter acesso a terapias multidisciplinares essenciais.

Negativas ou reduções das sessões terapêuticas para pacientes autistas são tratadas com seriedade, seja na rede pública ou privada, com o objetivo de garantir que essas crianças recebam o suporte necessário e contínuo.

Para a Dra. Evelise, a advocacia é uma ferramenta de transformação.

“O diferencial do escritório é o cuidado com cada cliente, vendo-os como seres humanos com histórias e necessidades únicas, e não apenas como processos jurídicos. Esse olhar humanizado orienta todas as ações do escritório, sempre em busca de soluções que respeitem e dignifiquem o direito à saúde”, pontua.

