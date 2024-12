CI Divulgação Miguel Trajano brilha em A Caverna Encantada : o retorno de um talento mirim ao SBT

Aos 10 anos, o jovem ator dá vida ao Senor Abrantes , um personagem enigmático e travesso, reafirmando sua dedicação e carisma em mais uma emocionante produção de Iris Abravanel

O ator mirim Miguel Trajano vem conquistando os corações do público com sua impressionante dedicação à arte de representar. O jovem ator é a mais nova estrela da trama A Caverna Encantada , interpretando o personagem Senor Abrantes , que chega para adicionar um toque de mistério e emoção à nova temporada, intitulada Primavera .

Com um talento natural e uma interpretação cheia de sensibilidade, Miguel tem se destacado como um dos grandes nomes da televisão infantojuvenil, desde que estreou na carreira com A Infância de Romeu e Julieta , onde deu vida ao personagem Chilique , um vilão conhecido por seus ataques de “chilique”, integrante do grupo Pedalzera . A novela dirigida por Rica Mantoanelli foi exibida em 2023 no SBT e Prime Video, marcando o início de uma trajetória promissora.

Além disso, Miguel brilhou no streaming com o longa-metragem Um Ano Inesquecível – Inverno , dirigido por Caroline Fioratti e lançado em 2023 no Prime Video . No filme, gravado no Chile, ele interpretou Dudu , o irmão da protagonista Mabel , trazendo emoção e carisma à trama.

Outro marco em sua carreira foi sua participação no especial A Pracinha (2021), em comemoração aos 30 anos de A Praça é Nossa . Sob a direção de Marcelo de Nóbrega , Miguel deu vida ao personagem Ronald , encantando o público com sua atuação cômica e marcante.

Sobre seu novo personagem: Senor Abrantes

Senor é um estudante enigmático que entra no Colégio Interno Rosa dos Ventos , onde sua chegada muda os ramos da história. O personagem, que tem um temperamento travesso, mas um coração generoso, será o responsável por desafiar Felipe (Gabriel Avellar) , Pê de Peste , e ensinar lições valiosas de amizade e colaboração. Em suas palavras, Miguel descreve seu personagem com uma simplicidade encantadora: “O Senor é um menino que gosta de ajudar as pessoas. Ele é muito instruído, doce, mas é sapeca. Vai ser uma pedra no pé do Felipe.”

O fato de Miguel ter sido escolhido para interpretar o senhor não é por acaso. Ele já tem uma trajetória sólida na televisão. Sua volta ao canal em A Caverna Encantada é mais uma confirmação do seu talento e dedicação à profissão. Ao falar sobre sua nova participação, Miguel revela a emoção de voltar a atuar em uma produção tão especial: “Coração está a mil, né? Tinha muitas crianças boas no teste. Eu achei que não ia dar certo porque tinha acabado de fazer uma novela e porque havia muita gente talentosa.”

A escolha de Miguel para dar vida ao personagem Senor também tem um significado pessoal. O nome de seu personagem é uma homenagem da autora Iris Abravanel ao seu neto, filho de Patricia Abravanel , mostrando a conexão afetiva e familiar que marca a produção de A Caverna Encantada .

Com seu talento em ascensão, Miguel Trajano já se estabelece como uma das grandes promessas da televisão. Sua dedicação ao trabalho e seu carisma natural são apenas algumas das qualidades que o tornam um verdadeiro exemplo para outros jovens artistas. Quem acompanha sua trajetória sabe que este é apenas o começo de uma carreira brilhante, e o retorno a A Caverna Encantada é apenas mais um passo rumo ao sucesso.

