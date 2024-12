Tiago Ghidotti Casa dos Vestidos recebe personalidades da TV em desfile luxuoso

Em São Paulo, a marca apresentou a coleção ‘Florescer’, cuja principal inspiração para os looks vem da gama de cores da natureza, com a presença de nomes que já passaram pelos reality shows ‘Big Brother Brasil’ e ‘Casamento às Cegas’

São Paulo – 5 de dezembro de 2024 – Mais de 250 convidados estiveram presentes no desfile promovido pela Casa dos Vestidos, renomada franquia brasileira de moda festa, que reuniu grandes nomes da moda, influenciadores e personalidades brasileiras. Na Mansão Luca, a empresa referência no segmento fez o lançamento de sua nova coleção, Florescer.

Com curadoria e o olhar apurado da estilista Marina Nacchiti, o desfile contou com a presença de influenciadores e personalidades de peso, como a ex-participante da 4ª temporada de Casamento às Cegas, Marília Pinheiro, o ex-BBB Elieser Ambrosio, a atriz e cantora Vittoria Dutra e a influenciadora Kamilla Salgado. Eles se uniram para prestigiar os looks inspirados na simbologia da primavera e da renovação, que trouxeram bordados feitos à mão, flores em texturas únicas e cores vibrantes como fúcsia, berinjela e turquesa.

“Além da contínua expansão das nossas franquias, outra estratégia que estamos trabalhando é em firmar parcerias com marcas que seguem a mesma essência da Casa dos Vestidos, a de inovação em formatos e encantamento nos looks. Por isso, estamos arquitetando parcerias em outras plataformas de comunicação, mostrando nossa vontade de crescer não só no negócio, mas também fortalecer a marca nacionalmente”, afirma Jorge Pidde, empresário e idealizador da Casa dos Vestidos.

INOVAÇÃO NA MODA E PARCERIAS INÉDITAS

Marcas renomadas, como Jacques Janine, Santa Lolla e Kopenhagen, também participaram do evento, consolidando a apresentação como referência em moda e inovação. Além disso, plataformas especializadas no setor de casamentos, além de importantes fornecedores, como cerimonialistas e assessores, reforçaram o alcance do evento, conectando a Casa dos Vestidos a um público exigente e antenado.

A MODA BRASILEIRA COMO PROTAGONISTA

Com 8 anos de história, a Casa dos Vestidos reafirma seu compromisso com o handmade brasileiro e práticas sustentáveis. “Nossa coleção Florescer traduz o espírito da marca: exclusividade, inovação e responsabilidade. Cada peça é uma obra de arte feita para enaltecer momentos únicos na vida das mulheres”, destacou a estilista Marina Nacchiti. Além de apresentar tendências, o evento foi uma celebração da moda brasileira em sua forma mais autêntica, posicionando a Casa dos Vestidos como uma marca que une estilo, emoção e impacto social.

