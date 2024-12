O evento “Show de Talentos Beneficente”, promovido pela Agência Cintra, terá um toque especial de carisma e inspiração com os jovens apresentadores Vittória Seixas e Miguel Schmid , que comandarão a celebração de solidariedade e arte. O evento acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na unidade Inovar Veiga de Almeida , na Barra da Tijuca, Rio.

Protaginistas no palco e na vida artística

Vittória Seixas , com apenas 15 anos, acumula um currículo de respeito. Iniciada no teatro aos 5 anos, a atriz já integrou elencos de produções como “Grande Sertão” e “Enterre Seus Mortos” (Globoplay) , além de novelas como “Quanto Mais Vida, Melhor” e “O Sétimo Guardião” (Globo) . Protagonista Julieta, em “A Infância de Romeu e Julieta” (SBT/Prime Video) . Atualmente, Vittória estrela a peça autoral “O Que Vamos Fazer?” , reafirmando sua paixão pelas artes cênicas.

Miguel Schmid , de 14 anos, segue uma trajetória igualmente brilhante. Desde os 7 anos, o ator participa de projetos renomados, como “A Infância de Romeu e Julieta” (SBT/Prime Video) , “5x Comédia” (Amazon Prime) e “Um Lugar ao Sol” (Globo) . No cinema, esteve em produções como “Os Aventureiros – A Origem” (Warner) e “O Sol Nascerá”. Além disso, Miguel traz em sua bagagem uma curta premiada no FICI 2020.

Unindo talentos e solidariedade

Os apresentadores serão perfeitos entre a descoberta de novos talentos e a ação solidária do evento. Enquanto os inscritos mostram suas habilidades em canto, dança ou interpretação, Vittória e Miguel levam ao palco sua experiência, incentivando os participantes e representando o espírito transformador da arte.

O “Show de Talentos Beneficente” tem como objetivo não apenas revelar novos artistas, mas também impactar positivamente a vida de famílias em situação de vulnerabilidade através da campanha “Natal sem Fome” . Para participar, os interessados ​​devem se inscrever online e contribuir com uma cesta básica no dia do evento.

A importância do evento

Aline Cintra, CEO da Agência Cintra, destaca o papel essencial do evento: “É inspirador para jovens como Vittória e Miguel abraçam esse projeto. Eles são exemplos vivos de como a arte transforma vidas. Unir talentos e solidariedade é o verdadeiro espírito do Natal.”

Além das apresentações, os dez melhores participantes ganharão materiais exclusivos, incluindo portfólios dirigidos por um renomado produtor de elenco, abrindo portas para o merc

Com a presença de Vittória Seixas e Miguel Schmid , o “Show de Talentos Beneficente” promete emocionar e transformar, fazendo deste Natal um momento

Para mais informações sobre inscrições, acesse o link disponibilizado pela Agência Cintra – https://forms.gle/mUB3trdwadGKgPYN8