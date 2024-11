Maiara e Maraisa estouram champagne antes de embarcar em cruzeiro Vai começar! No início da tarde desta sexta-feira, 29 de novembro, Maiara e Maraisa deram o pontapé inicial em seu Cruzeiro. No Porto de Santos, as sertanejas chegaram a estourar uma champagne em comemoração a nova experiência. Simpáticas, elas chegaram a brincar com os fotógrafos antes de embarcarem no MSC Seaview. O navio tem capacidade […]O post Maiara e Maraisa estouram champagne antes de embarcar em cruzeiro apareceu primeiro em EGOBrazil.

