Maiara e Maraisa dão início à segunda edição do navio MSC Seaview e atendem fãs

O navio Maiara e Maraisa , organizado pela PromoAção , líder mundial em festivais em alto-mar, começou sua jornada com muita emoção e momentos memoráveis nesta sexta-feira (30), partindo do Porto de Santos. As anfitriãs Maiara e Maraisa foram calorosamente recebidas pela alta patente do MSC Seaview , que estava em posição de destaque para homenageá-las.

Com capacidade para mais de 5.300 hóspedes, o MSC Seaview impressiona por suas proporções grandiosas: são 323 metros de comprimento, 72 metros de altura e 154 mil toneladas. O navio conta com áreas de lazer deslumbrantes, piscinas de borda infinita e uma promenade externa de 360 graus com vista para o mar, criando o ambiente perfeito para um festival desse porte.

Ao embarcarem, a dupla foi saudada por uma multidão de fãs no átrio do navio, que entoavam em coro o sucesso “10%”, dando início à atmosfera vibrante que dominaria o primeiro dia do festival.

A programação foi oficialmente aberta por Leonardo, que animou o público com um repertório cheio de clássicos como “Pense em Mim”, “Não Aprendi a Dizer Adeus”, “Entre Tapas e Beijos” e “Talismã”. Durante a apresentação, o cantor fez a entrega simbólica do palco principal para as anfitriãs, e juntos interpretaram o icônico “Temporal de Amor”.

Foto: Brazil News

