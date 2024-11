Tiago Ghidotti Jeito Moleque apresentam primeira parte do DVD “5 POR 5”

O grupo Jeito Moleque acaba de lançar a primeira parte do aguardado DVD “5 POR 5”, gravado ao vivo em São Paulo, em setembro. O novo EP apresenta cinco faixas que prometem emocionar os fãs e celebrar a trajetória de 25 anos do grupo.

O grande destaque do lançamento é a faixa “ Estrela Perdida ”, que conta com a participação especial do grupo Pixote. Com composição assinada por César Augusto e Piska, a canção já chega com potencial para se tornar um clássico do pagode.

Além disso, o EP inclui outras faixas marcantes: “Acordar com Você/Deixa Clarear” (também em parceria com Pixote), “Levo Comigo”, “Sem Radar” e “A Amizade É Tudo”. Os singles também contam com clipe e já podem ser conferidos pelos fãs.

“Ter o Pixote com a gente nessa celebração foi incrível. Eles sempre foram uma grande referência, e poder dividir o palco em um momento tão importante é uma honra imensa. E ainda em dose dupla!”, comenta Gui, vocalista do Jeito Moleque.

O EP é apenas o começo das comemorações de 25 anos da banda, prometendo ainda mais surpresas e encontros inesquecíveis para o público.

