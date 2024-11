Luan Santana se casa com Jade Magalhães em cerimônia secreta em São Paulo Luan Santana e Jade Magalhães se casaram no civil em uma cerimônia íntima para a família. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (28), na casa do casal, em São Paulo. Os padrinhos foram a irmã de Luan e o irmão de Jade, Bruna e Pedro. Após a cerimônia, os recém-casados ainda foram jantar com os amigos […]O post Luan Santana se casa com Jade Magalhães em cerimônia secreta em São Paulo apareceu primeiro em EGOBrazil.

Luan Santana se casa com Jade Magalhães em cerimônia secreta em São Paulo