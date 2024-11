Tiago Ghidotti Hugo

A dupla Hugo & Guilherme , um dos principais nomes da nova geração do sertanejo, se apresenta no V illa Country , em São Paulo, nesta sexta-feira (29). A dupla VH & Alexandre também subirá ao palco da tradicional casa sertaneja da América Latina e os ingressos estão sendo vendidos no Ticket 360 .

Com um repertório novo, os artistas apresentarão os maiores sucessos da carreira, transitando entre as principais faixas dos projetos atuais, como “Vazou na Braquiara”, “Morena de Goiânia” e “Meu Coração Está Em Suas Mãos”, e relembrando o início com faixas que marcaram o DVD “Próximo Passo”.

Com uma carreira em ascensão, Hugo & Guilherme têm se destacado no cenário musical com suas canções cativantes e letras que tocam o coração do público.Juntos como dupla desde 2016, os cantores tiveram a música mais ouvida do ano “Mal Feito”- feat com Marília Mendonça e o álbum “Próximo Passo” foi o quarto mais ouvido na principal plataforma de streaming no Brasil em 2022.

A dupla comemora o melhor momento da carreira. São 9,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, quase 900 milhões de streams na mesma plataforma e mais de 3,3 bilhões de visualizações no Youtube. Recentemente, gravaram o projeto audiovisual “Fuleragem” em Fortaleza/CE, com participações de Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Dorgival Dantas.

Sobre o Villa Country

O maior reduto sertanejo da América Latina completou 21 anos em julho de 2023. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções.

SERVIÇOS: Hugo & Guilherme e VH & Alexandre no Villa Country

Datas: 29 de novembro de 2024 (sexta-feira)



Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country ( Av. Francisco Matarazzo, 774 , Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20h

Início: 00h

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: pista: R$ 60,00 + taxas | Camarote Brahma: R$ 500,00 (inteira e individual) + taxas I Camarote OldParr: R$150,00 + taxas I Camarote Bistrô Old Parr R$800,00 + taxas I Camarote Privativo Old Parr: R$1800,00 + taxas.

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral,objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

