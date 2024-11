Tiago Ghidotti Ervin Cotrik e presidente da ABP receberão humorista Gustavo Tubarão em Live e abordarão a importância do tratamento dos Transtornos mentais

Em uma live oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o médico psiquiatra Dr. Ervin Cotrik e o presidente da ABP, Dr. Antônio Geraldo, receberão o humorista e criador de conteúdo Gustavo Tubarão. Recentemente, Gustavo postou um vídeo em sua academia onde teve uma crise de pânico, gerando grande repercussão e debate sobre saúde mental.

Durante a transmissão, Gustavo Tubarão compartilhará sua experiência e os desafios enfrentados ao lidar com a saúde mental. Ele destacará a importância de abordar abertamente esse assunto, especialmente entre celebridades e influenciadores, a fim de reduzir o estigma e encorajar outras pessoas a buscarem ajuda profissional.

O Dr. Ervin Cotrik, Psiquiatra pela UFRJ, destaca a importância da participação de Gustavo, na luta contra o preconceito na psiquiatria.

“O Brasil é o país com maior número de pessoas com transtornos de ansiedade e muitos nem imaginam que possa estar com uma patologia, por falta de conhecimento. Teremos mais uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o tema e abordar as opções de tratamento”.

A live contará com a participação ativa do público, que poderá enviar perguntas e interagir com os especialistas. O encontro será mais um importante passo para ampliar o diálogo sobre saúde mental e incentivar o autocuidado entre a população.

“Precisamos somar forças para ajudar na melhoria da saúde mental da população”, finaliza Dr. Cotrik

