CI Divulgação Conheça Antonella Rose, atriz mirim de Hollywood filha de ex-atriz do SBT

Antonella Rose , de 12 anos, é a mais nova promessa de Hollywood, e quem acompanha sua carreira logo percebe que o talento corre no sangue. Filha da atriz brasileira Daisy Pinheiro , que atuou em novelas como Pequena Travessa e Marisol no SBT, Antonella começou sua trajetória artística ainda criança, aos 6 anos, com comerciais. Nascida em Miami, mas com um forte vínculo com o Brasil, ela possui dupla cidadania e fala português fluentemente, mesmo com um leve sotaque.

Neste Natal , Antonella terá um papel de destaque no filme A Sudden Case of Christmas , dirigido por Peter Chelsom. Ela será a protagonista ao lado de Danny DeVito , Andie MacDowell e Wilmer Valderrama em uma história de Natal que promete emocionar o público. Embora a estreia esteja confirmada para os cinemas, ainda não se sabe se o filme chegará ao Brasil.

Além do filme de Natal , Antonella também se destacou em outros projetos de grande sucesso. Ela foi uma das protagonistas de Terrifier 3 , que liderou as bilheteiras de terror, e esteve na última temporada de Fear the Walking Dead , interpretando Tracy Otto . Sua participação em Raven’s Home , série do Disney Channel , a aproximou ainda mais do público jovem, mostrando sua versatilidade em diferentes gêneros.

O post Conheça Antonella Rose, atriz mirim de Hollywood filha de ex-atriz do SBT apareceu primeiro em EGOBrazil .