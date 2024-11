Tiago Ghidotti Fenômeno Fhop Music concorre na categoria ‘Gospel do Ano’ no Multishow da TV Globo

Grupo é autor do hit ‘Tu és + Águas Purificadoras’, em parceria com Débora Rabelo e Hamilton Rabelo

A organização do Prêmio Multishow, que será realizado no dia 3 de dezembro, divulgou na última quinta-feira, 24, os indicados à edição de 2024. As votações já começaram pelo site do concurso em categorias que avaliam shows, álbuns e definem os artistas mais relevantes do último ano.

Um dos indicados na categoria ‘Gospel do Ano’ é a Fhop MUSIC, com o hit com o hit ‘Tu és + Águas Purificadoras’, em parceria com Débora Rabelo e Hamilton Rabelo.

Ao longo de sua jornada, a fhop music já lançou canções que tocaram o coração de milhares de pessoas. Entre seus maiores sucessos estão “Tu és + Águas Purificadoras”, “A Boa Parte”, “Ruja o Leão” e “Colossenses e Suas Linhas de Amor” Com um impacto crescente, a fhop music alcançou marcas impressionantes. No Spotify, a banda acumula mais de 250 milhões de streams, com uma média de 3.3 milhões de ouvintes mensais. No YouTube, o impacto é ainda maior, com mais de 400 milhões de visualizações.

Os outros indicados para este prêmio são: ‘Batalhas Secretas’, de Ton Carfi, ‘Bênçãos que Não Têm Fim’, de Isadora Pompeo, ‘Lindo Momento’, de Julliany Souza, ‘Ovelhinha’, de Isadora Pompeo e ‘Toda Terra’, de Gabriela Rocha.

