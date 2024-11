Tiago Ghidotti Shine Conference 2024: Um dia para mulheres brilharem em São Paulo

O Shine Conference, um dos maiores eventos voltados exclusivamente para mulheres, promete transformar o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em um verdadeiro palco de celebração, fé e inspiração. Organizado pela Lagoinha Alphaville, o encontro acontece no dia 23 de novembro, às 16h, reunindo mais de 10 mil mulheres para um dia repleto de ensinamentos profundos, momentos de adoração e experiências inesquecíveis.

Com o tema “Brilhe em Todas as Áreas da Sua Vida”, o Shine Conference tem como objetivo encorajar mulheres a explorarem seu potencial, conquistarem seus propósitos e viverem plenamente suas jornadas. O evento contará com a presença de mulheres renomadas, líderes espirituais e palestrantes inspiradoras, que compartilharão mensagens transformadoras e práticas de crescimento pessoal e espiritual.

Além dos momentos de reflexão, as participantes poderão desfrutar de um ambiente vibrante e dinâmico, com louvor, interação e a oportunidade de fazer parte de uma comunidade que celebra a força e a singularidade de cada mulher.

Data: 23 de novembro de 2024

Horário: 16h

Local: Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida (Ginásio do Ibirapuera)

Endereço: Rua Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera, São Paulo, SP

Marque na sua agenda e prepare-se para um dia que ficará marcado em sua vida. O Shine Conference é muito mais que um evento – é um movimento para mulheres que desejam brilhar e transformar suas histórias!

Para mais informações e inscrição, acompanhe a Lagoinha Alphaville nas redes sociais.

