Tiago Ghidotti Luan Santana recebe Carolina Ferraz no seu escritório em Alphaville

O cantor Luan Santana abriu as portas de seu escritório em Alphaville , uma das regiões mais prestigiadas de São Paulo, para receber a apresentadora Carolina Ferraz . No encontro, que vai ao no Domingo Espetacular , dia 24/11, o artista compartilhou novidades sobre sua carreira, incluindo os planos para conquistar ainda mais espaço no cenário internacional e falou sobre Serena, a primeira filha que vai ter com Jade Magalhães.

Outro destaque foi a confirmação de um show marcante: Luan será responsável por inaugurar a nova fase do Estádio do Pacaembú, com uma apresentação grandiosa marcada para o dia 29 de março de 2025.

Luan Santana também deu detalhes sobre a decisão em reduzir a agenda de shows para o próximo ano. Domingo Espetacular vai ao ar a partir das 19h45, na Record TV.